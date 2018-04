Registratori di cassa Parma | L.I.R.A Srl

Vendita - Assistenza - Noleggio

L.I.R.A. srl innovazione dal 1971



Azienda Leader nella Fornitura, Assistenza e Noleggio di registratori di cassa

Parma, Reggio Emilia, Modena, Cremona, Mantova, Piacenza.



Lira offre soluzioni informatiche innovative per Hospitality e Retail.

Tecnologie e servizi per la gestione moderna del punto vendita.

Soluzioni Software e Sistemi Touch Screen per l’innovazione di:

Bar – Pizzerie – Ristoranti – Alberghi - Fast Food - Discoteche Negozi.



Consulenza qualificata, tecnologie innovative, software gestionali,

servizi di assistenza post vendita, esperienza imprenditoriale e organizzativa,

fanno di L.I.R.A. l'azienda seria e affidabile che il vasto parco clienti

testimonia e quotidianamente riconosce.



Grazie alla professionalita’ maturata e affinata negli anni,

L.I.R.A. è l'azienda al passo con i tempi, in grado di proporre le soluzioni informatiche più

innovative e perseguire, con la formazione del personale direttamente nel punto di vendita,

l'ottimizzazione della gestione dell'esercizio per affrontare correttamente

l’evoluzione del commercio.



Dallo stile italiano, nasce una nuova gamma di registratori di cassa EMOTIQ OPERA.



Opera di un Maestro, creata per il retail che guarda al futuro

è un concentrato di potenza tecnologica e design firmato Giugiaro.





